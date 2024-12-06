WHITE SCORPION IDOL3.0 PROJECTオーディションから誕生した秋元康プロデュースによる11人組アイドルグループのWHITE SCORPIONが、12月７日に6thデジタルシングル「I do love you!」をリリース。同日に竹芝ニューピアホールでデビュー１周年を記念したライブ『1st Anniversary LIVE〜追撃。〜』を開催する。昨年12月デビュー後、５カ月連続でデジタルシングルをリリースし、９月には初のミニアルバム『Caution』を