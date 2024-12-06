女優の米倉涼子と内田有紀が19日、都内で行われた『劇場版ドクターX』初日舞台あいさつに、田中圭、今田美桜、勝村政信、岸部一徳、染谷将太、西畑大吾、遠藤憲一、田村直己監督と共に出席。新たに挑戦したいことを語った。【写真】12年続いた『ドクターX』、初の劇場版公開初日に笑顔を見せる米倉涼子本作は、2012年10月より7シリーズに渡りテレビ朝日系で放送された医療ドラマ『ドクターX』の劇場版。“失敗しないハケンの外