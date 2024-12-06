１１月に第１子出産を報告した元「モーニング娘。」で女優の田中れいなが、６日に自身のＳＮＳを更新。コーデショットを公開した。田中はインスタグラムに「キラキラニットかわいい〜いくつになってもキラキラした物が好きです」とつづり、コーデを披露。ラメの入ったニットにミニスカとロングブーツをあわせた全身ショットをアップした。この投稿にファンからは「いくつになっても変わらないし、似合うれいなちゃんがすごい