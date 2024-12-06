タレント・辻希美（37）と俳優・杉浦太陽（43）の高2長女・希空（のあ・17）が6日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットをアップした。希空は「ほっぺにまつ毛ついてる」とつづり、カメラに向かってピースする最新ショットをアップした。さらに、インスタグラムのストーリーズを更新し、フォロワーは70万人を突破したことを報告。「沢山のフォローありがとうございます」とファンに感謝した。希空は先月26日に誕生日