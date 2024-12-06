東京の遊園地・よみうりランドでは、TVアニメ「呪術廻戦」とコラボレーションしたイベント「TVアニメ『呪術廻戦』×よみうりランド2024」を2024年12月27日(金)から2025年2月2日(日)まで開催する。よみうりランド×「呪術廻戦」コラボBBQTVアニメ「呪術廻戦」は、2018年より「週刊少年ジャンプ」にて連載中される芥見下々の漫画が原作。人間の負の感情から生まれる呪霊と、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描いた作品で、2022年に