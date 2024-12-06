シャネル(CHANEL)は、2024/25年リゾートコレクションの新作ウィメンズシューズを発売。キルティング モチーフのスリングバック シューズまず注目したいのは、マットなスエード素材のスリングバック シューズ。シャネルを象徴するキルティング モチーフを落とし込んでエレガントに仕上げた。流れるようなストラップのラインと、アシンメトリーなフォルムが特徴だ。スリングバック シューズは、ハイヒールの他、リラクシングなフラッ