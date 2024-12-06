シャネル(CHANEL)の2024/25年リゾートコレクションから、新作コスチューム ジュエリーが登場。海の生き物＆マリンモチーフのコスチュームジュエリー注目は、海の生き物やマリンモチーフを用いたコスチューム ジュエリー。たとえば、ネックレスには、ストラスきらめく浮き輪のモチーフをオン。中心に配した「ダブルC」の澄んだ輝きや、ホワイトのビーズ、コスチューム パールが装いに上品な華やかさをもたらしてくれる。また、泳ぐ