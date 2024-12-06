シャネル(CHANEL)は、2024/25年リゾートコレクションの新作チェーン付きクラッチを発売。輝くキルティングレザーのチェーン付きクラッチメタリックな光沢感を備えたラムスキンのスモールレザーグッズは、コーディネートのアクセントにぴったりのアイテムだ。キルティングによる柔らかな質感が上品さを演出。さらに、フロントに輝くアイコニックな「ダブルC」や、インターレースチェーンに配されたキルティング モチーフのチャーム