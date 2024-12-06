マルニ(MARNI)から、限定カラーの「トランカルー(TRUANKAROO)」財布が登場。松坂屋名古屋店 3階に2024年11月29日(金)にオープンした新ストアにて発売される。「トランカルー」に限定カラーの3つ折りウォレット「トランカルー」は、アイコニックな丸いスタッズを配したデザインを特徴とするレザーグッズのコレクション。松坂屋名古屋店限定カラーのウォレットとして、黄色がかったベージュの「ディジョン」と、柔らかな「ソフトベー