米津玄師が新曲「BOW AND ARROW」を発表。米津玄師の新曲「BOW AND ARROW」米津玄師の新曲「BOW AND ARROW」は、2025年1月より放送がスタートするTVアニメ「メダリスト」のオープニング主題歌となる楽曲。もとより原作漫画のファンだったという米津はアニメ化の情報を知り、自ら“逆オファー”する形で楽曲を書き下ろしたという。TVアニメ「メダリスト」オープニング主題歌にTVアニメ「メダリスト」は、つるまいかだによる同名の漫