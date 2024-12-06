ボートレース桐生の「ルーキーシリーズ第21戦・第18回マンスリーBR杯」は6日、シリーズ5日目が行われ、9〜11Rで準優勝戦が争われた。9Rは予選3位の前田翔（24＝愛知）がインから押し切って1着。4号艇・品川二千翔がカドから捲り差しで迫る厳しい展開だったが、バックで押さえ込んで優勝戦一番乗りを果たした。すると、双子の弟が続いた。続く10Rは前田滉（24＝愛知）が2コースから先捲りを決めて快勝。初めて兄弟そろって優