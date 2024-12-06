記者会見するハン・ガンさん＝6日、ストックホルム（共同）【ストックホルム共同】今年のノーベル文学賞に決まった韓国の女性作家、ハン・ガン（韓江）さん（54）がスウェーデンの首都ストックホルムで6日、記者会見した。韓国では尹錫悦大統領が「非常戒厳」を一時宣言し、政治が混乱。ハンさんは「大変ショックを受けている」と述べ、深い憂慮を示した。代表作「少年が来る」では、自身が9歳だった1980年、故郷の光州で軍が