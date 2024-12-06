北京市内の日本料理店で開かれた長崎県をPRするイベントで、五島うどんを味わう中国人客＝6日（共同）【北京共同】在中国日本大使館と長崎県は6日、中国北京市の日本料理店で長崎県の特産品や観光をPRするイベントを開いた。中国の消費者に日本産品の魅力をアピールするため、日本大使館が各自治体などと連携して実施中の「郷土料理フェア」の一環。日中両国の客ら数十人に五島うどんや壱岐焼酎が振る舞われた。長崎県上海事務