「e-SKYACTIV R-EV」が 「2024-2025日本カー・オブ・ザ・イヤー 実行委員会特別賞」を受賞2024年12月5日に日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会は「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー」において、マツダの「e-SKYACTIV R-EV」が「2024-2025 日本カー・オブ・ザ・イヤー実行委員会特別賞」を受賞したと明らかにしました。マツダ「e-SKYACTIV R-EV」とは「e-SKYACTIV R-EV」は、世界でマツダだけが量産化に成功したロータリー