歌手で俳優の中山美穂（なかやま・みほ）さんが東京都渋谷区内の自宅で亡くなった。５４歳だった。警視庁渋谷署幹部によると、中山さんは６日午前、自宅風呂場の浴槽で倒れているのを事務所の従業員に発見された。駆けつけた医師が、その場で死亡を確認した。中山さんはこの日、大阪市内でコンサートがあり、待ち合わせ場所に姿を見せず不審に思った従業員が自宅を訪れた。同署が詳しい死因を調べている。中山さんは「ミポリ