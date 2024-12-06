お金のこと、難しいですよね。老後の不安からますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人もいるのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、定期預金に300万円預けたときの利息について専門家が回答します。 ◆【マンガ】元銀行員が教える！使わない口座にお金を放置しているとどうなる？Q：定期預金に300万円預けたら利息はいくら？ 0.2％で1年間預けた場合「定期預金