横浜・山下公園で「Winter Wonder Park Yokohama 2024（ウインターワンダーパークヨコハマ）」が2024年12月5日からスタート。2025年3月2日までの期間中、山下公園の風景とともに、光と音楽が融合した幻想的な空間に設置されたスケートリンクでスケートやイベントを楽しめます（画像は全て点灯式にて筆者撮影）。【動画】プロスケーター本田真凜さんが、幻想的なイルミネーションの中で華麗なスケーティングを披露「Winter Wonder P