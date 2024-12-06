身近にいて平然と人をダマし、驚くほどの大金を奪うことも？ そんな危険人物の顔相の特徴とは？ 顔の専門家である観相家の池袋絵意知（いけぶくろえいち）さんにお教えいただきました。◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点ウソばかりついている人を見抜くには、眉、目、口の3つに注目「ウソつき」の中でも詐欺師タイプに多いのが、左右が非対称な顔です。人間の顔は赤ちゃんの時はシンメトリーでも成長し