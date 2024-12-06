ユネスコ無形文化遺産保護委員会（ICH）は5日、中国の無形文化遺産3件について、「緊急保護が必要な無形文化遺産リスト」から「人類の無形文化遺産の代表リスト」への移行申請を審議しました。リー族の伝統的な紡績・染色・織物・刺しゅう技術（海南省のリー族の女性が綿や麻などの天然繊維で衣類など生活用品を作る伝統的な手工芸）、チャン族の正月（チャン族の伝統的な新年で毎年旧暦10月1日に祝賀式を開催、関連行事は3〜5日継