今年のノーベル文学賞に決まった韓国の作家ハン・ガンさん（54）が6日、10日の授賞式を前にストックホルムで会見を開いた。韓国で「非常戒厳」が宣布されたことについて、「大きな衝撃を受けた」と語った。【写真】単独インタビューに応じる作家のハン・ガンさん韓国では尹錫悦（ユンソンニョル）大統領が3日夜に非常戒厳を宣布。国会の決議を受けて4日未明に解除されたが、混乱は続いている。ハンさんは1970年、韓国南西部