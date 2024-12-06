【『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.1.4「星流れ、神鳴の奔るが如く」予告番組】 12月6日20時30分～ 配信 HoYoverseは、プレイステーション 5/Android/iOS/PC用アクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ（ゼンゼロ）」とファミリーマートとのコラボがアナウンスされた。 これは配信番組「『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.1.4「星流れ、神鳴の奔るが如