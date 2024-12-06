例年より遅い紅葉 温暖化の影響で、この時期になっても紅葉が楽しめています。ただ、８日（日）は寒気の流れ込みが強まるため寒くなります。『紅葉狩り』に行かれる方は、厚着をしてお出かけ下さい。紅葉情報 先週は色づきはじめがほとんどでしたが、 １）曽木の滝公園（伊佐市大口）『見ごろ』 →今がピーク、少し落葉が始まっています。 ２）県民の森（姶良市・霧島市）『見ごろ』 →あと1週間～10日程は楽し