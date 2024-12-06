ドル円反発、一時１５０円台後半米雇用統計を控えて調整含み＝ロンドン為替概況 ロンドン市場では、ドル円が堅調。東京市場では韓国情勢の不透明を受けて150円台割れへと沈む場面があったが、ロンドン時間に入ると上昇の動きを強めている。欧州株が堅調に推移、米債利回りも上昇するなど、リスク選好の動きとなっている。ドル円は一時150.70近辺まで上伸。クロス円も同様に買われている。ユーロ円は158円台半ばから15