インドのヘルステック企業Ultrahumanが10月24日に発売したスマートリング「Ultrahuman Ring AIR」のレビューをお届けします。睡眠・回復・運動を把握できるスマートリングリング内側に光学心拍計の赤外線光電式（PPG）センサー、赤色LEDセンサー、緑色LEDセンサー、赤外線LEDセンサー、さらに皮膚温センサーと6軸モーションセンサーを搭載。心拍数や血中酸素濃度、ストレス、睡眠、運動を24時間モニタリングします。専用アプリ「Ul