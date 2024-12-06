平穏な田舎町に引っ越してきたのは、本物の「魔王」⁉人間をやめてタヌキになる!? 自殺寸前の女性を思いとどまらせたのは…／お前、タヌキにならねーか？（1）とある平穏な田舎町に暮らす女子高生・瀬野夏織の隣家に引っ越してきたのは、本物の魔王！見た目はまごうことなき魔王なのに、引っ越し蕎麦を持ってあいさつにきて、町内会に入り、回覧板も受け取り…と、行動はいたって普通。さらに町の人は慣れた様子ですんなり