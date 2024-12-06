SKE48の末永桜花（22）が、6日に行われたSKE48劇場公演に出演し、2025年2月28日をもってグループを卒業することを発表した。末永は2015年3月に7期生としてグループに加入。公式サイトを通じ「本日の劇場公演にて、来年の2月末をもってSKE48を卒業することを発表させていただきました。皆様のおかげで約10年間も活動を続けることが出来ました。最後まで最高のアイドルだったと思ってもらえるよう、残りの時間も変わらず素敵な思