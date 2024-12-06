【イスタンブール＝坂場香織】トルコを公式訪問中の秋篠宮ご夫妻は５日夜（日本時間６日未明）、最大都市イスタンブールで、トルコと日本の外交関係樹立１００周年を記念する式典に臨まれた。秋篠宮さまは「両国のつながりが、未来へ向けて今以上に強くなることを祈念します」とあいさつされた。式典後には、日本の和太鼓とトルコの伝統舞踊の共演が披露され、ご夫妻は出演者に歩み寄り、「とても良いコラボレーションで」とねぎ