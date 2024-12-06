交際するなら、優良物件な男性が一番。でも、どのような男性が優良物件なのかパッと見ではわからないものです。そこで今回は、優良物件な男性が「よく使う言葉」を紹介します。「ありがとう」ほんの些細なことでも「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えられる男性は優良物件でしょう。何気ない一言ですが、人を思いやる気持ちを持っている証拠。日頃から頻繁に「ありがとう」とお礼を言ってくれる男性がもし身近にいるなら、ぜひ逃さ