人気のショートボブですが、「周りと被りそう」「輪郭的に似合わなそう」などの印象からトライできない方は少なくないはず。そこで今回は、何もしてない風なのにおしゃれ感が高まるのはもちろん、輪郭補正効果も期待できる【最旬ショートボブ】の作り方を紹介します。🌼《30代・40代》顔周りの印象が鍵。若々しく上品な【最旬ショートヘア】スタイル作りのコツ顔の横幅を狭く見せるように前髪を作る顔の横幅が狭く見せるよ