デート中、彼女のちょっとした言動にうんざりしてしまう男性は少なくありません。そこで今回は、そんな彼氏の気持ちが離れる原因となる得る「デート中の行動」を紹介します。気に入らないことがあるとすぐに不機嫌になるデート中、彼氏の行動が気に入らない場面も出てくるでしょう。でも、気に入らないからと言って不機嫌になって、その不機嫌な態度をずっと取り続けてしまっては、彼氏はうんざりした気持ちになってしまうはず。例