あなたの意中の男性は、あなたと一緒に歩いている時にどんな様子でいることが多いでしょうか？実は、歩き時の様子はその人の性格を知る上で格好の材料となります。そこで今回は、歩く時の様子から男性の「本当の性格」を知る方法をチェックしてみましょう。｜女性より“早く”歩く男性男性があなたよりもさっさと先に歩く場合は、少し自分勝手な性格かも。もしかしたら、あなたにあまり興味を持っていないのかもしれません。特に