陸上女子やり投げでパリ五輪金メダリストの北口榛花（２６）が「ＧＱＭＥＮＯＦＴＨＥＹＥＡＲ２０２４」のベスト・アスリート賞に選ばれ、５日、都内でフォトコールに登壇した。競技姿とは一転して、ゴージャスな黒のドレスで登場。肩を露出しつつも、左肩の一部を覆ってフェミニンで華奢なムードを演出し、ミニドレスの外側にふんわりと立体感のあるドレープをつけたようなデコラティブなデザイン。北口も「すてき