銀座６丁目にある「コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル」の和食レストランには、評判のアフタヌーンティーがあると聞き、春のランチ取材に続いて再訪してみました。日本料理店の一番出汁から始まるメニューは、銀座はちみつロールや本格派の和食セイボリーなど、本物志向の味。アフタヌーンティーでは珍しくリピーターが多いその味は、試しておきたい美味しさです。銀座の日本料理店が創るアフタヌーンティー和食の料理人が