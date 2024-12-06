来週（2024年12月9日〜12月15日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2024年12月2日〜12月8日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では向き合い方が変わっていきます』｜総合運｜★★★★☆心を入れ替えたり考え直したりすることがあるようです。周りの人達はその考えを