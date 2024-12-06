世界最大級のポップカルチャーの祭典「東京コミックコンベンション2024」（以下、「東京コミコン2024」）」が、6日から8日まで千葉・幕張メッセで開催。6日にオープニングセレモニーが行われ、ジュード・ロウ、ジェイソン・モモア、ベネディクト・カンバーバッチ、ジョン・ボイエガら来日ゲストと、アンバサダーを務める斎藤工らが登壇した。【写真】山P×ベネ様の豪華共演も！「東京コミコン2024」オープニングセレモニーの様