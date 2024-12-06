【モデルプレス＝2024/12/06】女優の今田美桜が12月6日、都内で行われた『劇場版ドクターX』初日舞台挨拶に、共演の米倉涼子、田中圭、内田有紀、勝村政信、岸部一徳、染谷将太、西畑大吾（なにわ男子）、遠藤憲一、田村直己監督とともに出席。デコルテラインを大胆に披露した衣装で登場した。【写真】今田美桜、大胆衣装の全身ショット◆今田美桜、大胆衣装で登場 勝村政信驚き劇場版をもってシリーズが完結ということで、今後挑