日本高野連は６日、今夏のＵ―１８アジア選手権で日本代表チームの準優勝に貢献した荒井直樹ヘッドコーチ（群馬・前橋育英野球部監督）が、校務の都合で辞任することを発表した。後任には、高野連技術・振興委員の竹本修氏が就任する。竹本氏は阪急（現オリックス）でプレーし、引退後に市立尼崎高の監督に就任。宮西（日本ハム）や金刃（元楽天）を育てた。第３２回Ｕ１８ワールドカップは、来年９月５日から１４日の日程で