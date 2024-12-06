テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）が６日に放送され、長嶋一茂が「ドクターＸ」愛を爆発させた。ゲストで７シーズンにわたり同局系人気ドラマ「ドクターＸ」に主演した米倉涼子が登場すると、長嶋はテンションアップ。質問できる時間になると、ドラマの恒例「銭湯のシーン」について質問攻めをした。入浴シーンの撮影時、共演の内田有紀とどういう話をしているか聞かれた米倉は「有紀ちゃんは白なん