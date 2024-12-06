2018年に創業したばかりながら、洗練されたデザインと高品質を兼ね備えたモデルを次々と発表し、世界中の時計ファンから注目を集める気鋭のスイスウォッチブランド・NORQAIN（ノルケイン）。そんな同ブランドから、新作の機械式スポーツウォッチが登場しました。今回の新作「Wild ONE Skelton 42mm（ワイルドワン スケルトン）」シリーズでは、世界最高峰のスイスホッケーリーグで活躍するトッププレイヤー、ローマン・ジョシ選手