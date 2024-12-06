映画『モアナと伝説の海2』の初日舞台あいさつが6日に都内で行われ、日本語版声優の屋比久知奈、尾上松也、小関裕太、鈴木梨央、増留優梨愛、ソニンが来場。夏木マリもサプライズ登場し、屋比久や尾上との久々の対面に感激の声をあげた。『モアナと伝説の海2』は『アナと雪の女王』などのディズニー・アニメーション・スタジオ最新作。前作『モアナと伝説の海』（2016）の物語から3年。海と特別な絆で結ばれた少女モアナは、人