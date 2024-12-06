福田富一知事は6日の定例会見で県が重点的に取り組みを進める子育て施策について新たにキャッチフレーズとロゴマークを決定したと発表しました。 福田富一知事「『こどもぎゅーっとちぎ』・・・非常にいいと思います」 このキャッチフレーズとロゴマークは、先月行われた県民投票で４つの候補の中から最も得票が多かったものに決まりました。今後、子育て施策のＰＲ動画などに幅広く活用していき