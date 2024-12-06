12月5日、TOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・井上和が、約半年間“言えずにいたこと”を告白した。【関連】脳天直撃！？乃木坂46井上和、自宅で起こった“ビックリ”な事態を明かす「着替えている最中ね…」番組内で、「飼ってみたい動物や、育ててみたい植物はありますか？」といったリスナーからのメッセージを読み上げた井上は、「あの実は、言うタイミングを逃しまくって、言えずにいたことが