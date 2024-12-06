『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・小林健志さん「福島ユナマガ」・佐藤功(進行)「横浜本牧フットボールマニアックス」の2名が集合し『福島ユナイテッドFCの2024シーズンを振り返る』などについて語った動画となります◯関連LIVE・プレーオフ＆入れ替え戦展望。J3最終節直前番記者LIVE【FC大阪×福島×YS横浜】