「第７２回菊池寛賞贈呈式」が６日、都内で行われ、授賞した作家の上橋菜穂子氏、映画「ゴジラ−１・０」でアカデミー賞に輝いた映画監督の山崎貴氏と映像制作プロダクション「白組」、政治ジャーナリストの後藤謙次氏、脚本家の大石静氏、漫画家のちばてつや氏が登壇した。ちば氏は社会現象となった「あしたのジョー」をはじめ漫画界の第一人者として７０年近く読者を熱狂させ続け、後進の発掘、作者の権利を守るさまざまな活動