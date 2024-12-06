川崎鶴見臨港バスが運行する連節バス＝川崎市川崎区内川崎鶴見臨港バス（川崎市川崎区）は６日、川崎、横浜市内を走行する京浜ブロックの運賃を来年３月１８日に２４０円に改定する方針を発表した。現行の２２０円から２０円引き上げる。不足する運転士を確保するため、増収分の一部を待遇改善に充てる。この日、国土交通省関東運輸局に運賃変更の認可を申請した。横浜市内の運賃改定は消費税率の変更に伴う対応を除き、１９９