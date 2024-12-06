コペックがチームメートに明かした心境の変化今季途中にホワイトソックスからドジャースに加入したマイケル・コペック投手は、結果的に“最弱球団”から最強球団に移籍し、チャンピオンリングを手にすることになった。シーズンを終え、チームメートらと語り合った際には「本当に幸運だったよ」と激動のシーズンを振り返った。スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」の野球アカウント「B/Rウォークオフ」のトーク番組