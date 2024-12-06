カクカクデザインの新型SUVに反響が集まる！レクサスのアルゼンチン法人は2024年10月2日、新型「GX550ラグジュアリー」の導入を発表しました。その斬新なデザインと高い走行性能にネット上では多くの反響が集まっています。レクサス新型「GX550ラグジュアリー」（アルゼンチン仕様）GXは、「レクサス」の本格SUV初代モデルは2002年に登場しました。【画像】超カッコイイ！ レクサス新型「カクカクSUV」 を画像で見る（49枚