カプセルトイ「ちいかわ おかおのスクィーズ ［ちいかわ］、［ハチワレ］、［うさぎ］」が2024年12月13日（金）から全国のカプセルトイ売り場に順次登場する。各キャラごとに分かれているため、キャラを選んでチャレンジすることができる。＞＞＞「ちいかわ おかおのスクィーズ」を全種確認！（画像18点）「ちいかわ」はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎ