セントラル野球連盟は、「2025年度JERAセントラル・リーグスケジュールカレンダー」をアドサービスから発行し、6日からNPBオフィシャルオンラインショップなどで販売開始した。セン・リーグ公式戦全日程、およびセ・パ交流戦日程を掲載している。4月から9月までの6カ月間には、公式戦日程と共にセ・リーグ6球団の今シーズンの「歓喜」をテーマに躍動感ある選手の写真を掲載。その他にも今年度の優勝チーム、各球団の監督紹介