【テヘラン＝吉形祐司】イランの首都テヘランの刑務所から一時的に釈放された昨年のノーベル平和賞受賞者のナルゲス・モハンマディ氏（５２）が５日、テヘラン市内の自宅で本紙の単独インタビューに応じた。一時釈放の間も「沈黙はしない」と述べ、女性の権利などについて発信する決意を表明した。平和賞受賞後、メディアの対面取材に応じるのは初めて。政治犯のモハンマディ氏は、約３週間前に右脚の腫瘍切除などの手術を受け